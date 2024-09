Acampamento Farroupilha toma forma em Caxias do Sul com tradicionalistas já instalados nos Pavilhões 

Com o encerramento da Semana da Pátria, chega a hora de festejar o Dia do Gaúcho. E nesta terça-feira (10) já tem carreteiro no acampamento montado pelo empresário Bruno Mesquita, que está instalado desde o último sábado com barracas, fogão campeiro e geladeira próximo à cancha de rodeio dos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Galinhada, porco no rolete, costelão de ovelha e até sopa de agnoline estão programados no cardápio dos próximos dias.