A 3ª edição do EcoFest Primavera ocorre neste sábado (28), das 11h às 17h, no EcoParque, em frente ao Jardim Botânico. O evento, promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), contará com uma programação educativa, cultural e musical. A entrada é gratuita. Em caso de chuva, será cancelado.