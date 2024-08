Rodovias estaduais atendidas pelo pelotão de Farroupilha contabilizam, em oito meses, número maior de mortes no trânsito do que em todo 2023

O número de mortes na região de Caxias do Sul, em rodovias estaduais, acende um alerta. Somente entre os dias 8 de julho e a data de publicação desta reportagem, neste domingo (11), sete mortes foram registradas nas rodovias RS-122 e RS-453, referente a apenas a área de jurisdição do pelotão de Farroupilha do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Já de janeiro a agosto deste ano, apenas nessas duas rodovias, foram registradas 30 mortes, número superior a todo 2023, com 27 vítimas. Em 2022 foram 23 registros.