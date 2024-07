A Polícia Civil de Farroupilha identificou como André Milton Cardoso, 49 anos, a vítima fatal do acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (9) no km 117 da RS-453. O acidente envolveu o Celta que Cardoso conduzia e um caminhão no trecho de ligação entre Bento Gonçalves e Garibaldi.