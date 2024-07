Um homem, identificado como Homero Vargas, de 68 anos, morreu após ser atropelado por um Fusca, no km 119 da RS-453, próximo do Hotel Adoro, em Farroupilha. O veículo transitava no sentido Farroupilha-Garibaldi, por volta das 12h30min desta segunda-feira (8), quando atingiu Vargas.