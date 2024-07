Prefeitura de Caxias pretende começar em dezembro a remoção de 40 famílias que moram em área de risco na Vila Sapo

A partir de dezembro deste ano, a prefeitura de Caxias do Sul pretende iniciar a retirada de 40 famílias da Vila Sapo. Essas pessoas moram em uma área de risco, no entorno de um trecho conhecido como Valão, às margens da Rua Olinda Blauth, no bairro Serrano. O novo endereço será no Loteamento Morada do Vale, no bairro Oriental, zona sul de Caxias, onde 140 lotes foram comprados — a assinatura ocorreu na última sexta-feira (5). A partir de então, a Secretaria Municipal de Urbanismo dá inicio ao planejamento do cronograma de obras para, em seguida, começar o assentamento das famílias.