Um homem de 51 anos, identificado como Volmir Nesello, morreu após um capotamento na RS-122, em Flores da Cunha. O acidente foi registrado por volta das 21h do domingo (14) no km 96 da rodovia estadual, próximo ao acesso à Lagoa Bela. Ele era o condutor de um Volkswagen Gol, com placas de Vacaria e estava sozinho no automóvel.