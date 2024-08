Um laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP) apontou que Genir Paulo dos Santos, 64 anos, morreu após sofrer um infarto e não por atropelamento, no dia 20 de julho, enquanto pedalava às margens da RS-453. A perícia apontou que a vítima sofreu um mal súbito quando passava por cima do viaduto, na altura do km 120, pouco antes da rótula de Nossa Senhora de Caravaggio. Até então, o caso era tratado como um atropelamento por um motociclista.