Planmob recomenda fim dos táxis-lotação, mas prefeitura de Caxias planeja substituição por serviço alternativo

Sancionado em dezembro de 2023 após quase dois anos de pesquisas, o Plano de Mobilidade (Planmob) de Caxias do Sul recomenda o encerramento do serviço de táxi-lotação, os conhecidos "azuizinhos". A Secretaria de Trânsito de Caxias do Sul, no entanto, não tem planos de extinção definitiva e sim de substituição para um modelo operado por aplicativo. Seria uma proposta intermediária entre o que propõe o estudo e o que já era idealizado pela secretaria antes do início das pesquisas.