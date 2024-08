Entra em vigor a partir do dia 26, em Gramado, a lei 4.315/24, que obriga a presença de guia de turismo regional, ou seja, com formação no Rio Grande do Sul, em excursões que saiam ou tenham o município da Região das Hortênsias como destino. A legislação foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores em maio.