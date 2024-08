Um prato de origem europeia, criado para aquecer e nutrir camponeses, se tornou, nos últimos tempos, o carro-chefe de restaurantes da Serra no inverno. Com sequência salgada e doce, servido de forma farta e geralmente harmonizado com vinho, o fondue é capaz de triplicar o movimento e gerar fila de espera em estabelecimentos ouvidos pela reportagem nas estações mais frias do ano.