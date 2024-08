A chuva intensa prevista para esta quarta (7) e quinta-feira (8) na Serra, pode intensificar a massa de ar polar, que chega no Rio Grande do Sul no final desta semana. Segundo a Climatempo, o fenômeno deve causar frio intenso nos próximos dias em todo o Estado e a temperatura mínima na região tem previsão de variar entre 1ºC e 2ºC, podendo ser ainda mais baixa em áreas de maior altitude.