Revitalização do bairro Desvio Rizzo, em Caxias, tem frentes de trabalho em três ruas próximas ao principal eixo de obras

Quem circula pela Avenida Alexandre Rizzo e pela Rua Cristiano Ramos de Oliveira, no bairro Desvio Rizzo, em Caxias, pode ter a impressão de que a tão aguardada obra de revitalização está paralisada novamente. No eixo contemplado pelas obras, é possível perceber a terraplenagem do terreno, mas não há máquinas de forma permanente. Ao contrário do que pode parecer, contudo, existem três frentes de obras em andamento em vias próximas. São trabalhos de implantação de tubulação que integram o projeto como um todo.