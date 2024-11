Falta pouco para que o município de Arroio do Sal, localizado no Litoral Norte, veja a população aumentar exponencialmente. O destino, muito procurado por moradores da serra gaúcha, tem pouco mais de 11 mil moradores, segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No réveillon 2025, no entanto, são esperadas até 300 mil pessoas, conforme projeção da prefeitura.