Uma história chamou a atenção da professora Cristina Soares Marin, 28 anos, quando ela estava inscrevendo os trabalhos dos alunos do La Salle no projeto Jornalista Por Um Dia. Murilo Nascimento Hoffmann, 7, havia feito um desenho para incentivar a doação de órgãos. O trabalho é inspirado na própria vida do estudante do segundo ano do Ensino Fundamental.