Drive-thru recolhe resíduos no pátio da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

O frio desta manhã de sábado (10) não impediu os caxienses de ir até o estacionamento da Câmara de Vereadores para descartar corretamente os resíduos especiais guardados em casa (confira o que pode ser doado abaixo). Em as 8h e 9h30min, 500kg de materiais especiais e perigosos foram entregues aos organizadores da iniciativa do coletivo Lixo Zero de Caxias do Sul, com o apoio da Câmara Municipal e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A expectativa é recolher, até o início da tarde, até 4 mil toneladas de resíduos.