Recomeço Notícia

Começa a demolição de casas condenadas pela chuva em Gramado

Segundo a assessoria de imprensa do município, são 33 imóveis que precisam ser derrubados no bairro Piratini. Eles sofreram com o impacto da chuva de maio, em que ruas chegaram a ceder na mesma região da cidade. Não há prazo para a conclusão do trabalho

27/08/2024 - 19h35min