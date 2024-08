Previsão do tempo Notícia

Com temperatura negativa, Vacaria registra o amanhecer mais gelado do RS nesta segunda-feira

Cambará do Sul também teve marca de 1,2ºC com sensação térmica de -4,9ºC na medição das 7h do Inmet. As máximas não devem passar dos 15ºC na região

26/08/2024 - 07h44min Atualizada em 26/08/2024 - 09h27min