Cartório de Galópolis, em Caxias do Sul, aguarda por novo titular para retornar ao bairro

Destruído por um deslizamento de terra no início de maio, causado pela tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, o cartório do bairro de Galópolis, em Caxias do Sul, ainda não tem uma data definida para retornar a região. Desde o final daquele mês, o atendimento está sendo feito na Rua Bôrtolo Trichês, número 344, no bairro Salgado Filho. O retorno se dará, possivelmente, somente quando um novo titular designado for nomeado, uma vez que há um concurso do poder judiciário em andamento.