Como foi o debate deste sábado entre os candidatos à prefeitura de Caxias do Sul

No auditório do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv), os quatro candidatos à prefeitura de Caxias do Sul nas eleições de 2024 participaram de um debate na manhã deste sábado (17). Durante quase duas horas, o atual prefeito Adiló Didomenico (PSDB), a deputada federal Denise Pessôa (PT) e os vereadores Felipe Gremelmaier (MDB) e Mauricio Scalco (PL) apresentaram as primeiras propostas deles à população caxiense. Os destaques ficaram com demandas da saúde e educação, que dominaram parte do embate. A transmissão foi da Tua Rádio São Francisco.