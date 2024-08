RS-122 Notícia

Caminhão carregado de combustível é retirado e trânsito entre Flores e Antônio Prado é liberado

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira no trecho do km 104, próximo ao Frigorífico Gavazoni. Local ficou parcialmente bloqueado até as 12h45min

20/08/2024 - 13h00min