Serafina Corrêa teve o amanhecer mais gelado do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (14). Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologista (Inmet), compilados pela Climatempo, as marcas chegaram a 0,1ºC na medição feita entre às 6h e 7h. Já na medição das 7h às 8h, a cidade teve -0,3ºC. Vacaria, com 0,6ºC, e Cambará do Sul com 2,5ºC, nos Campos de Cima da Serra, também ficaram entre as cinco cidades mais frias do Estado.