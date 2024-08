Três cidades da Serra registram temperaturas negativas e estão entre as mais frias do RS no amanhecer de terça-feira

Pelo segundo dia consecutivo, Vacaria registrou a menor temperatura no amanhecer no Rio Grande do Sul. Na medição feita entre as 5h e às 6h desta terça-feira (13) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e compiladas pela Climatempo, os termômetros registraram - 1,8ºC na cidade dos Campos de Cima da Serra, com sensação térmica de - 4,9ºC. Na medição das 7h, as temperaturas marcaram -3,2ºC em Vacaria. As máximas não devem superar os 15ºC no município.