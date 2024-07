Equipes do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, militares da Marinha do Mato Grosso e do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre retomaram nesta segunda-feira (8) as buscas por Antônio Henrique Lotis, 45 anos. Este é o nono dia de procura pelo homem, morador de Cotiporã, que desapareceu no Rio das Antas no dia 29 de junho durante uma travessia para o lado de Bento.