Uso de explosivos é estudado para liberação de estrada municipal que liga Caxias do Sul a Gramado pelo interior, em Vila Oliva 

A Estrada Municipal Luiz Daneluz, em Vila Oliva, no interior de Caxias do Sul, ainda conta com queda de barreira e parte da via foi engolida pelo rio, deixando apenas pedras expostas. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Smosp) avalia o uso de explosivos para auxiliar na desobstrução de um trecho entre as comunidades de Santa Cruz e Bem-Te-Vi, poucos quilômetros antes da Ponte do Raposo. Essa interrupção impede a passagem de veículos entre Caxias e Gramado, pelo interior dos municípios.