A prefeitura de Caxias do Sul informou, na tarde deste sábado (29), que foram iniciados os reparos na Estrada Municipal Luiz Daneluz, no distrito de Vila Oliva, em direção ao limite com Gramado. As condições de solo mais favoráveis permitiram o começo dos serviços, que envolvem remoção de barreiras em cerca de quatro quilômetros.