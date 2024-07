Estradas do interior de Caxias do Sul ainda não têm previsão de serem totalmente liberadas 

As estradas que ligam comunidades do interior de Caxias do Sul, e também levam a municípios vizinhos, passam por obras de desobstrução, sem previsão de conclusão. Desde maio, quando a chuva ocasionou quedas de barreiras e levou pontes, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Smosp) trabalha na limpeza, mas, de acordo com o secretário Norberto Soletti, ainda há comunidades ilhadas. Por isso, a prioridade é a abertura paliativa de estradas. Depois, será feita uma obra de contenção planejada.