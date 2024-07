A Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul (FAS) aguarda para 2025 um censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que deve dimensionar a população de rua do município. Enquanto não há dados concretos de quantas pessoas estão em situação de rua, a FAS se baseia em números de atendimentos como o das abordagens, que acolheram 146 pessoas em junho.