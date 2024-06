Com noites de frio, nova casa de acolhimento sente procura aumentar em Caxias do Sul

As noites de frio trazem à tona um cenário frequente dos invernos de Caxias do Sul. Casas de passagem do município e de entidades lotam com a procura de pessoas em situação de rua. Neste ano, o Mão Amiga oferece a hospedagem em um pavilhão no bairro Marechal Floriano. O local, chamado de Casa Bom Samaritano, comporta até 60 pessoas. Nos últimos dias, a lotação foi quase máxima. Na noite de terça (25), 52 pessoas foram acolhidas. O atendimento iniciou em 1º de junho.