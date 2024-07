Em 25 anos, Parceiros Voluntários beneficiou 40 mil pessoas em Caxias do Sul

A Organização Não Governamental (ONG) Parceiros Voluntários irá celebrar nesta quinta-feira (11) 25 anos de atividades em Caxias do Sul. Uma cerimônia comemorativa para convidados será realizada no auditório da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC), a partir das 18h, com apresentação do coral do Instituto da Audiovisão de Caxias do Sul (Inav), homenagens, além de depoimentos de voluntários, empresas mantenedoras e estudantes. Inicialmente marcado para maio, o encontro foi adiado devido à enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. A organização prevê a participação de aproximadamente cem pessoas.