Um Gol G5 preto pegou fogo, na noite desta segunda-feira (1ª), na RS-453, em Caxias do Sul. O incidente aconteceu às 19h20min, próximo ao acesso do bairro São Ciro, pela Rota do Sol. Além do motorista, de 55 anos, estavam dentro do veículo uma mulher de 25 anos e um bebê de um ano. Ninguém se feriu.