O turismo e a economia na região dos Aparados da Serra serão tema de uma audiência pública nesta quinta-feira (1º), no Centro de Eventos 29 de Setembro, em Cambará do Sul. O encontro, proposto pelo deputado estadual Pepe Vargas, reunirá, a partir das 19h, empreendedores, representantes do turismo, agentes políticos e membros da comunidade.