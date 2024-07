Além do glamour: conheça o trabalho da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Caxias do Sul

“O glamour é só no dia de escolha”, define a atual Glamour Girl, Maria Carolina Pezzi Zambiazi, a respeito de um dos mais importantes eventos beneficentes promovidos pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Caxias do Sul. O baile deste ano ocorre sábado (6), na sede social do Recreio da Juventude. Nina, como Maria Carolina é conhecida, aliás, é filha da ex-rainha da Festa da Uva 1996, Patrícia Pezzi, e salienta que o concurso, mais do que um evento social, é símbolo de solidariedade e amor às pessoas com câncer.