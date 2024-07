497 histórias na bagagem: conheça o casal de Nova Petrópolis que visitou todas as cidades do RS

Jaime e Loreni Ramos sempre foram apaixonados pela estrada. Casados há 44 anos e moradores de Nova Petrópolis, costumavam viajar aos finais de semana para Eugênio de Castro, na Região das Missões, cidade natal de Jaime. O ex-bancário e hoje aposentado de 68 anos sempre gostou de estabelecer horários determinados para o trajeto, mas, em certa oportunidade, em 2016, passando pelo município de Marques de Souza, no Vale do Taquari, resolveu parar para conhecer a cidade. O casal ficou encantado e resolveu que começava ali uma jornada de sete anos e 10 meses, tempo que levariam para conhecer todas as cidades do Rio Grande do Sul. Jaime e Loreni desbravaram os 497 municípios e a missão foi concluída no último dia 7, com a visita a Piratini, no Sul.