Após anunciar o cancelamento, a prefeitura de Carlos Barbosa decidiu voltar na decisão e realizar o Filó do FestiQueijo no mês que vem. O evento foi confirmado para os dias 19 e 20 julho, respectivamente sexta-feira e sábado. As atrações se concentrarão na Rua Coberta, na área central da cidade, das 17h às 22h.