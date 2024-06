Mini Mundo, em Gramado, promove ação com venda de ingressos promocionais para os moradores do Rio Grande do Sul. Até 31 de julho, os residentes de municípios gaúchos que comprarem ingressos poderão usufruir da promoção, realizando a visita até o dia 30 de setembro. O parque, ao ar livre, fica aberto diariamente, das 9h às 17h, na rua Horácio Cardoso, 291, bairro Planalto.