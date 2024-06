As inscrições para o vestibular de Medicina da Universidade de Caxias do Sul (UCS) se encerram neste domingo (9). A prova será aplicada no campus-sede, em Caxias do Sul, no dia 16 de junho, com início às 13h30min. O valor de realização da prova para concorrentes oficiais é de R$ 275. Já para estudantes na modalidade de treino o valor é de R$ 80.