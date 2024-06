Após a queda e morte de um homem de 29 anos de um prédio em construção em Bento Gonçalves, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de Caxias do Sul deve vistoriar, na próxima segunda-feira (1º), a obra que fica no bairro Cidade Alta. Cristiano Davi de Lima Lesse trabalhava no quarto andar quando o assoalho do espaço onde estava se rompeu e ele caiu. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.