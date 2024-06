A prefeitura de Bento Gonçalves está com três editais de concursos abertos para a contratação de mais de 50 vagas. As inscrições para todos seguem até a próxima quarta-feira (3) e podem ser feitas pelo site da prefeitura ou da Fundação La Salle. As provas objetivas serão realizadas entre os dias 4 e 11 de agosto.