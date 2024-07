A Central Única das Favelas (Cufa) da Serra está em plena mobilização para a segunda edição da Taça das Favelas no Rio Grande do Sul, evento que promove a inclusão social por meio do esporte. As inscrições, que já estão abertas, visam a engajar equipes de jovens de 14 a 17 anos, no masculino, e acima de 15 anos, no feminino, provenientes de diversas comunidades gaúchas.