O abastecimento do Sistema Marrecas está marcado para ser retomado a partir de 20h desta sexta-feira (14), de acordo com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). A retomada continua de forma gradativa no sábado (15). Equipes da autarquia finalizaram o conserto na adutora no trecho em Vila Seca, na Rota do Sol, em Caxias do Sul.