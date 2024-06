Um homem de 63 anos, posteriormente identificado como Milton Teófilo Steyer, de 63 anos, morreu em um acidente no início da tarde deste sábado (15), na RS-235, em Gramado. Morador de Taquara, o homem conduzia um veículo Picasso que foi atingido na traseira e arrastado por um caminhão no km 27, quase no limite com o município de Nova Petrópolis.