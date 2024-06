Seis rodovias da Serra devem ser evitadas pelos motoristas no sábado (15) e domingo (16), conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Por conta da previsão de chuva, o órgão estadual afirma que os trechos correm risco de deslizamentos. Entre eles está o trecho da Rota do Sol, em Caxias do Sul (confira na tabela abaixo).