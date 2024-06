Os bombeiros de Veranópolis suspenderam as operações para encontrar Osvaldo Bonfantino, argentino de 72 anos desaparecido em Vila Flores. A atuação dos bombeiros se iniciou no dia 4, quando o veículo Virtus branco, que ele supostamente conduzia foi encontrado por um sonar. Após, mergulhadores e equipes em botes percorreram o perímetro da ponte na RS-437, local em que o veículo foi localizado, até a represa do Rio da Prata.