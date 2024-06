Um carro com placas da Argentina foi localizado na RS-437, no Rio da Prata, pelo Corpo de Bombeiros de Veranópolis nesta quarta-feira (5). O veículo, um Virtus branco, foi encontrado por mergulhadores a nove metros de profundidade no curso de água entre as cidades de Vila Flores e Antônio Prado. O carro foi retirado do local durante a tarde.