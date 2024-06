A reconstrução das estradas na Serra continua. A liberação de vias, com exceção daquelas que foram completamente destruídas, foi apenas o primeiro passo de ações que buscam a retomada da normalidade no Estado após as enchentes de maio. Na região, pelo menos 19 trechos de nove estradas ainda seguem com interdições totais ou parciais (confira no fim desta reportagem). Os casos emergenciais ainda se concentram na BR-116, na ponte que liga Caxias do Sul e Nova Petrópolis, e na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. Os dois pontos seguem completamente bloqueados.