Trinta e seis grupos internacionais, nacionais e regionais estão confirmados no 51° Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis. Com o lema A diversidade é o que nos une e fortalece nosso legado, alusivo às ações solidárias em prol dos gaúchos, o evento começa no dia 19 de julho e segue até 4 de agosto, na Rua Coberta e na Praça das Flores.