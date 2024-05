As buscas por sete pessoas desaparecidas em Bento Gonçalves, Veranópolis e Caxias do Sul após a chuva chegou ao 15º dia com auxílio de bombeiros vindos do Distrito Federal, Tocantins, Amapá e São Paulo. Nesta quarta-feira (15), o tempo seco permitiu uma melhor movimentação pelo terreno ainda encharcado, mas que começa a secar com dias consecutivos sem chuva. Porém, os trabalhos foram concluídos sem a localização de vítimas.