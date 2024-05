Imagens feitas pela equipe da RBS TV nesta segunda-feira (20) mostram os dois lados da Ponte Ernesto Dornelles, na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, durante os trabalhos de limpeza e contenção feitos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O local foi atingido por deslizamentos de terra no dia 1º de maio e, mesmo com a ligação entre as duas cidades restabelecida para as equipes do Dnit, bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de retorno do tráfego no local em decorrência da destruição da estrada e a possibilidade de novos desmoronamentos.