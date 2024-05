Equipes dos bombeiros encontraram, no fim da tarde desta segunda-feira (20), o corpo de uma mulher no distrito de Faria Lemos, interior de Bento Gonçalves. A vítima, que não teve a identidade confirmada, estava sendo procurada desde o deslizamento de terra que atingiu a região no dia 1º de maio. De acordo com informações dos bombeiros, o corpo deve passar por perícia para a confirmação da identidade.